Koeman punge il Real Madrid | Chi perde non cerchi scuse arbitrali Il Barça di Flick può aprire un’era

Durante un torneo di golf, il commissario tecnico olandese ha commentato la recente sfida tra il Barcellona e il Real Madrid, invitando i madrilisti a non cercare scuse arbitrarie in caso di sconfitta. Ha inoltre lodato le prestazioni del team allenato da Flick, definendolo capace di avviare un nuovo ciclo. La stagione dei Blancos, invece, è stata descritta come negativa, con particolare riferimento ai risultati ottenuti e alle difficoltà incontrate.

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