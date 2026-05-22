Koeman punge il Real Madrid | Chi perde non cerchi scuse arbitrali Il Barça di Flick può aprire un’era
Durante un torneo di golf, il commissario tecnico olandese ha commentato la recente sfida tra il Barcellona e il Real Madrid, invitando i madrilisti a non cercare scuse arbitrarie in caso di sconfitta. Ha inoltre lodato le prestazioni del team allenato da Flick, definendolo capace di avviare un nuovo ciclo. La stagione dei Blancos, invece, è stata descritta come negativa, con particolare riferimento ai risultati ottenuti e alle difficoltà incontrate.
A margine del suo torneo di golf, il ct olandese esalta i blaugrana e punge i Blancos di Arbeloa, reduci da una stagione disastrosa. A margine della sesta edizione della Koeman Cup, torneo di golf benefico da lui stesso organizzato, Ronald Koeman ha fatto il punto sull’attualità calcistica, non risparmiando stoccate ai rivali storici del Real Madrid ed esaltando il momento magico del Barcellona. Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo L’egemonia blaugrana e il sogno Haaland. L’eroe di Wembley vede un futuro roseo per il Barça targato Hansi Flick. « Potremmo essere all’inizio di una vera egemonia – ha assicurato il commissario tecnico olandese –. 🔗 Leggi su Calcionews24.com
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