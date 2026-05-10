Stasera alle 21 si gioca il big match tra Barcellona e Real Madrid, con il tecnico blaugrana presente in panchina nonostante il lutto per la perdita del padre avvenuta questa mattina. Durante la partita, Arbeloa sarà al fianco di Mbappé, mentre in palio c’è il titolo di campione di Spagna. La sfida si preannuncia decisiva per la classifica finale del campionato.

(4-4-2) Courtois; Alexander-Arnold, Rudiger, Huijsen, Fran Garcia; Brahim, Tchouameni, Camavinga, Bellingham; Gonzalo Garcia, Vinicius. All. Arbeloa??Mbappé neanche in panchina (4-2-3-1): Joan Garcia; Eric Garcia, Martin, Cubarsì, Cancelo; Gavi, Pedri; Rashford, Dani Olmo, Fermin Lopez; Torres. All. Flick Real Madrid (4-3-3): Lunin; Alexander-Arnold, Rudiger, Huijsen, Fran Garcia; Thiago Pitarch, Bellingham, Camavinga; Brahim Diaz, Mbappé, Vinicius. All. Arbeloa Barcellona (4-2-3-1): Joan Garcia; Eric Garcia, Martin, Cubarsì, Cancelo; Gavi, Pedri; Bardghji, Dani Olmo, Fermin Lopez; Lewandowski. All. Flick Lo spogliatoio delle Merengues è totalmente alla deriva.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - LIVE Alle 21 Barça-Real: Flick c'è nonostante il lutto. Arbeloa con Mbappé. In palio c'è il titolo

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