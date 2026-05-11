Barcellona campione | ecco come Flick ha schiantato la Liga soprattutto il Real Madrid
Il Barcellona ha conquistato il titolo di Liga, celebrando di fronte ai tifosi del Real Madrid. La vittoria è arrivata dopo una stagione in cui la squadra ha mostrato un rendimento superiore rispetto alle avversarie, in particolare ai rivali storici. La squadra ha ottenuto numerosi punti di vantaggio e ha mantenuto la testa della classifica fino alla fine del campionato. La festa si è svolta allo stadio, con i giocatori che hanno esultato per il traguardo raggiunto.
Stefano Sensi, rinascita a Cipro e clausola da 300 mila euro: merita una seconda chance in Italia? I tifosi si dividono Josep Martinez punta i piedi: la finale di Coppa Italia per decidere il suo futuro all’Inter! No ad un’altra stagione da vice Adani durissimo sul Milan: «Stiamo commentando settimanalmente una squadra che dovrebbe scucirsi lo stemma che ha sulla maglia. Ha meno attributi di chi lotta per salvarsi!» Roma Lazio, l’assessore Onorato rivela: «Si giochi lunedì alle 21. Non bisogna aver paura dei possibili incidenti tra tifosi!» Milan in crisi, un’altra stagione di frizioni: da Furlani a Tare e Allegri, ora rischiano tutti. Chi lascerà i rossoneri al termine del campionato Pioli torna in panchina? L’ombra di Giuntoli all’Atalanta lo intriga: perché puntare o no su di lui.🔗 Leggi su Calcionews24.com
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