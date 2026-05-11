Barcellona campione | ecco come Flick ha schiantato la Liga soprattutto il Real Madrid

Il Barcellona ha conquistato il titolo di Liga, celebrando di fronte ai tifosi del Real Madrid. La vittoria è arrivata dopo una stagione in cui la squadra ha mostrato un rendimento superiore rispetto alle avversarie, in particolare ai rivali storici. La squadra ha ottenuto numerosi punti di vantaggio e ha mantenuto la testa della classifica fino alla fine del campionato. La festa si è svolta allo stadio, con i giocatori che hanno esultato per il traguardo raggiunto.

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