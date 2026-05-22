Knicks travolgenti | Cleveland ko ancora New York vola sul 2-0 nelle finali Est

I New York Knicks hanno ottenuto una vittoria schiacciante contro i Cleveland Cavaliers, portandosi sul 2-0 nelle semifinali della Eastern Conference. Brunson ha guidato la squadra con un'ottima prestazione, contribuendo alla fuga nel punteggio. I Cavaliers si trovano ora in una situazione difficile, con le finali di conference che si avvicinano per i Knicks, che non partecipano alle finali NBA dal 1999. La serie si sposta ora a Cleveland, con i Cavaliers che devono reagire per evitare l'eliminazione.

I New York Knicks vedono sempre più vicine le prime NBA Finals dal 1999. Al Madison Square Garden la squadra di Tom Thibodeau supera ancora i Cleveland Cavaliers, questa volta con il punteggio di 109-93, portandosi sul 2-0 nelle finali della Eastern Conference. Per New York si tratta della nona vittoria consecutiva nei playoff, un momento straordinario che sta infiammando il pubblico del Garden. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv. 🔗 Leggi su Sportface.it

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NBA Mini: Cleveland Cavaliers vs. New York Knicks - Extended Highlights

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