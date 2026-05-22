Kimi Antonelli, nato nel 2006, è un pilota italiano che corre con il supporto del team Mercedes. Non desidera modificare il suo carattere, affermando che esso rappresenta la sua identità. La sua carriera ha subito un’accelerazione significativa negli ultimi dodici mesi, portandolo a essere riconosciuto come un talento precoce nel mondo della Formula 1. Antonelli sostiene di riuscire a mantenere una certa stabilità nonostante i cambiamenti e le pressioni legate alla sua crescita professionale.

Classe ’06, italiano e già pilota Mercedes: non ha bisogno di ulteriori presentazioni. Andrea Kimi Antonelli è un predestinato della F 1, la cui vita è cambiata in un solo anno ma che, fortunatamente, non si lascia travolgere da tutto ciò che gli accade intorno. La sua intervista alla Gazzetta racconta, ancora una volta, ciò che ha conservato di più prezioso: il suo spirito da diciannovenne. Oggi, ricordiamo, è primo in classifica con 100 punti. Ben 20 i punti di vantaggio su Russell secondo. Antonelli: “La mia vita è cambiata, ma cerco di restare me stesso”. Kimi parla proprio di come la sua vita sia cambiata da quel podio in Canada l’anno... 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Kimi Antonelli: “Non voglio cambiare il mio carattere, è ciò che mi rende quello che sono”

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