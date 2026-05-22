Le qualifiche Sprint per il Gran Premio del Canada 2026 si sono appena concluse. Kimi Antonelli ha dichiarato di essere soddisfatto, nonostante un giro non perfetto, grazie al buon funzionamento degli aggiornamenti sulla vettura. La sessione ha determinato la griglia di partenza per la gara principale, con i tempi e le posizioni che hanno segnato le performance dei piloti in questa fase.

Si sono appena concluse le Sprint Qualifying valide per il Gran Premio del Canada 2026, sesto appuntamento del Mondiale F1. Sul circuito di Montreal, al termine dei tre round, la pole position per gara corta è stata conquistata dalla Mercedes di George Russell. Il britannico fa segnare il crono di 1:12.965, unico a scendere sotto l’1’13”, ed inizia al meglio un weekend fondamentale per la rincorsa al suo compagno di squadra. La scuderia tedesca piazza in seconda posizione l’attuale leader del campionato Andrea Kimi Antonelli. L’italiano trova il miglior giro alla fine e paga solo 68 millesimi dal britannico. Sarà dunque domani nuovamente battaglia per la vittoria tra le due Mercedes. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Kimi Antonelli: “Contento nonostante il giro non perfetto, gli aggiornamenti funzionano”

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