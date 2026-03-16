Nel 2020, a 13 anni, Andrea Kimi Antonelli rilasciò un’intervista a Riccardo Scarlato per GOTV Channel, in cui ricordava le sue prime esperienze in go-kart da bambino. Durante l’intervista, Antonelli si mostrava già sicuro delle sue capacità e rivolse un messaggio diretto a Lewis Hamilton dicendo:

In questa intervista del 2020 di Riccardo Scarlato per GOTV Channel, l'allora 13enne Andrea Kimi Antonelli si mostrava già sicuro delle sue qualità: "Hamilton, sto arrivando", dice col sorriso, rivolgendosi al suo idolo. Durante il programma viene anche mostrato il suo primo giro in go-kart: che coraggio!. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Kimi Antonelli, il giro in go-kart da bambino: "Hamilton, sto arrivando!"

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