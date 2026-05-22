Kill Bill dal look alla musica | come il film ha rivoluzionato i successivi 20 anni

Il film ha lasciato un’impronta duratura nel panorama cinematografico grazie a dettagli distintivi come il fischiettio di un personaggio, le Onitsuka Tiger come scarpe iconiche, nonché l’estetica e i costumi scelti. Questi elementi hanno contribuito a definire l’immagine del film, che si è poi diffusa nel mondo della cultura pop. La sua influenza si è fatta sentire negli ultimi vent’anni, influenzando stili, mode e produzioni successive.

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