Kill Bill dal look alla musica | come il film ha rivoluzionato i successivi 20 anni
Il film ha lasciato un’impronta duratura nel panorama cinematografico grazie a dettagli distintivi come il fischiettio di un personaggio, le Onitsuka Tiger come scarpe iconiche, nonché l’estetica e i costumi scelti. Questi elementi hanno contribuito a definire l’immagine del film, che si è poi diffusa nel mondo della cultura pop. La sua influenza si è fatta sentire negli ultimi vent’anni, influenzando stili, mode e produzioni successive.
Il fischiettio di Elle Driver, le Onitsuka Tiger, l'estetica, i costumi: come Kill Bill è riuscito a superare il grande schermo, imponendosi nell'immaginario pop di inizio Millennio. E ora? Arriva al cinema tutto d'un fiato nella versione integrale, Kill Bill The Whole Bloody Affair. "Will she kill Bill?". Una domanda, semplice ed efficace, volteggiava come tagline attorno al quarto film di Quentin Tarantino. Il regista, a dirla tutta, scontava ancora l'incompreso Jackie Brown (poi rivalutato) mentre (ri)tirava fuori dal cassetto un vecchio soggetto steso nel 1994, sul set di Pulp Fiction, insieme a Uma Thurman. In qualche modo, il film doveva essere "un regalo di compleanno" per i trent'anni dell'attrice, regalandole un personaggio, nemmeno a dirlo, stratosferico. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
Kill Bill: The Whole Bloody Affair - Movie Review
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