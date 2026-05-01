Stasera in prima serata su Cielo, torna in tv Kill Bill: Volume 1. In questa occasione, si rivela un collegamento tra il film di Quentin Tarantino e Bastardi senza gloria, un altro suo noto lavoro. La trasmissione si concentra sul legame tra le due pellicole, suscitando interesse tra gli appassionati di cinema e di Tarantino. La scoperta del nesso tra i due film sarà al centro della programmazione serale.

In occasione del ritorno in tv di Kill Bill: Volume 1, stasera in prima serata su Cielo, vi sveliamo cosa lega la pellicola a un altro cult di Tarantino, Bastardi senza gloria. La Sposa torna in cerca di vendetta. La prima serata di Cielo, oggi 1° maggio, è dedicata all'azione gore e al revenge movie col ritorno in tv di Kill Bill: Volume 1, cult di Quentin Tarantino interpretato da Uma Thurman. La sua sposa dolente, che si impone di eliminare a uno a uno tutti coloro che hanno rovinato il suo sogno d'amore, torna ad affascinare le schiere di fan del cult che, a partire dal 28 maggio, farà ritorno nei cinema in una versione di 4 ore, come pensato in origine al suo autore, intitolata Kill Bill: The Whole Bloody .🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Kill Bill e Bastardi senza gloria nello stesso universo? Svelato il legame tra i film

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