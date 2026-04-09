Il maestro di Matrix e Kill Bill arriva a Udine | premio alla carriera e film-evento al FEFF

A Udine, dal 24 aprile al 2 maggio, si terrà la 28esima edizione del Far East Film Festival, che si svolgerà tra il Teatro Nuovo e il Visionario. L’evento renderà omaggio a Yuen Woo-ping, noto per il suo lavoro nei film di azione, con il conferimento del Gelso d’Oro alla Carriera. Durante la rassegna sarà presentato anche il suo ultimo film, attirando appassionati e spettatori curiosi.

Udine si prepara ad accogliere una leggenda del cinema d’azione. Dal 24 aprile al 2 maggio, tra il Teatro Nuovo e il Visionario, la città ospiterà la 28esima edizione del Far East Film Festival, che renderà omaggio a Yuen Woo-ping con il Gelso d’Oro alla Carriera e la presentazione del suo ultimo. 🔗 Leggi su Udinetoday.it Edizione 2026, il Premio Chiara alla Carriera al maestro Riccardo MutiLuino (Varese), 13 febbraio 2026 - - Il Premio Chiara alla Carriera, nella XXXVIII edizione del riconoscimento letterario intitolato allo scrittore... Leggi anche: Yakusho Koji sarà premiato al Far East Film Festival con il premio alla carriera Argomenti più discussi: FEFF 28 – Udine incorona il leggendario Yuen Woo-ping con il Gelso d’Oro alla Carriera!; Da Matrix a Kill Bill, Udine incorona Yuen Woo-ping con il Gelso d’Oro alla Carriera; A Yuen Woo-ping il Gelso d'oro alla carriera del Far East Film Festival. Lewis Hamilton samurai: imbraccia la katana con il maestro di Kill BillIl sette volte campione del mondo di Formula 1 Lewis Hamilton, alla vigilia del Gran Premio del Giappone, si è allenato con Tetsuro Shimaguchi, leggendario artista e coreografo delle scene di combatti ... msn.com DA MATRIX A KILL BILL, UDINE INCORONA YUEN WOO-PING CON IL GELSO D’ORO ALLA CARRIERA Seguici su Telegram per restare sempre aggiornato >>> https://t.me/friulioggi https://www.friulioggi.it/udine/udine-incorona-yuen-woo-ping-gelso-oro-c - facebook.com facebook