Kickboxing i campioni al Villaggio Accademia Combat Camp | Michael Samperi Berjan Peposhi Enrico Pellegrino e Fabio Siciliani a Cesenatico

Oggi sulla riviera si svolge un evento di kickboxing presso il Villaggio Accademia di Cesenatico. Sono presenti alcuni dei nomi più noti del settore come Michael Samperi, Berjan Peposhi, Enrico Pellegrino e Fabio Siciliani. L’evento, denominato Combat Camp, vede i campioni impegnati in sessioni di allenamento e dimostrazioni pubbliche. La giornata comprende incontri e sessioni pratiche aperte ai partecipanti, offrendo l’opportunità di assistere da vicino alle tecniche e alle performance dei protagonisti.

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Oggi, in riviera, sbarcano i campioni di kickboxing. Il Villaggio Accademia di Cesenatico si prepara ad un fine settimana all’insegna dello sport, della passione e dell’allenamento ad alta intensità, per l’edizione 2026 del ’ Combat Camp - Train Like a Champion ’, in programma fino a domenica per una tre giorni di incontri ed esibizioni. L’evento rappresenta un’occasione unica per tutti gli appassionati di sport da combattimento, ma anche per curiosi e giovani atleti che desiderano avvicinarsi a questa disciplina, con la possibilità di allenarsi e salire sul ring insieme a veri professionisti. Michael Samperi, Berjan Peposhi, Enrico Pellegrino e Fabio Siciliani, sono i big più attesi, quattro grandi nomi del panorama nazionale ed internazionale. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Kickboxing, i campioni al Villaggio Accademia. Combat Camp: Michael Samperi, Berjan Peposhi, . Enrico Pellegrino e Fabio Siciliani a Cesenatico ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Kickboxing, a Cesenatico arrivano i campioni: tre giorni di sfide e allenamenti al Combat CampNon sarà soltanto un raduno per addetti ai lavori, ma un vero e proprio fine settimana dedicato alla cultura degli sport da combattimento. Kickboxing internazionale ad Aprilia: Panaro e Grotto campioni al Rida Fight NightLa città di Aprilia, in provincia di Latina, ha ospitato sabato 16 maggio 2026 il II Rida Energy Fight Night, un evento internazionale di kickboxing... Kickboxing, i campioni al Villaggio Accademia. Combat Camp: Michael Samperi, Berjan Peposhi, . Enrico Pellegrino e Fabio Siciliani a CesenaticoOggi, in riviera, sbarcano i campioni di kickboxing. Il Villaggio Accademia di Cesenatico si prepara ad un fine settimana ... sport.quotidiano.net Kickboxing, a Cesenatico arrivano i campioni: tre giorni di sfide e allenamenti al Combat CampSul tatami alcuni dei nomi più importanti del panorama nazionale e internazionale: dagli allenamenti tecnici agli incontri con i big del fighting, attesi centinaia di appassionati ... cesenatoday.it