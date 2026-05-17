Kickboxing internazionale ad Aprilia | Panaro e Grotto campioni al Rida Fight Night

Sabato 16 maggio 2026, Aprilia ha accolto il II Rida Energy Fight Night, evento internazionale di kickboxing che si è svolto all’interno del festival Eco Sport Day, dedicato allo sport nella città in provincia di Latina. Durante la serata, due atleti locali hanno conquistato il titolo di campioni: uno nei pesi leggeri e l’altro nella categoria dei massimi. La manifestazione ha attirato pubblico e appassionati provenienti da diverse regioni italiane e dall’estero.

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