Kickboxing internazionale ad Aprilia | Panaro e Grotto campioni al Rida Fight Night
Sabato 16 maggio 2026, Aprilia ha accolto il II Rida Energy Fight Night, evento internazionale di kickboxing che si è svolto all’interno del festival Eco Sport Day, dedicato allo sport nella città in provincia di Latina. Durante la serata, due atleti locali hanno conquistato il titolo di campioni: uno nei pesi leggeri e l’altro nella categoria dei massimi. La manifestazione ha attirato pubblico e appassionati provenienti da diverse regioni italiane e dall’estero.
La città di Aprilia, in provincia di Latina, ha ospitato sabato 16 maggio 2026 il II Rida Energy Fight Night, un evento internazionale di kickboxing inserito all'interno dell'Eco Sport Day, il festival apriliano dello sport. La manifestazione è stata organizzata dalla palestra Selciatella. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
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