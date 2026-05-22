Katie Holmes premiata dall’American Ballet Theatre sotto gli occhi di mamma Kathleen

Da vanityfair.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’attrice è stata premiata dall’American Ballet Theatre durante il Galà di primavera, evento a cui ha partecipato insieme alla madre. La premiazione si è svolta alla presenza di familiari e ospiti, con l’attrice che ha ricevuto il riconoscimento ufficiale durante la serata. La madre dell’attrice era presente tra il pubblico, assistendo all’evento.

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Una scelta non casuale, visto che madre e figlia sono molto legate. Katie Holmes è cresciuta nell’Ohio come figlia minore di cinque fratelli. La sua famiglia, molto unita, l’ha sempre sostenuta nel corso della carriera, gioendo con lei dei successi e supportandola nei momenti di difficoltà, come il divorzio da Tom Cruise e la recente morte prematura del collega e amico James Van Der Beck. In particolare Holmes ha sempre parlato della madre come di una colonna portante nella sua vita e di un punto di riferimento per la crescita della figlia Suri - oggi ventenne studentessa universitaria alla Carnegie Mellon di Pittsburgh - avuta con la star di Top Gun. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

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