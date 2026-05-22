L’attrice è stata premiata dall’American Ballet Theatre durante il Galà di primavera, evento a cui ha partecipato insieme alla madre. La premiazione si è svolta alla presenza di familiari e ospiti, con l’attrice che ha ricevuto il riconoscimento ufficiale durante la serata. La madre dell’attrice era presente tra il pubblico, assistendo all’evento.

Una scelta non casuale, visto che madre e figlia sono molto legate. Katie Holmes è cresciuta nell’Ohio come figlia minore di cinque fratelli. La sua famiglia, molto unita, l’ha sempre sostenuta nel corso della carriera, gioendo con lei dei successi e supportandola nei momenti di difficoltà, come il divorzio da Tom Cruise e la recente morte prematura del collega e amico James Van Der Beck. In particolare Holmes ha sempre parlato della madre come di una colonna portante nella sua vita e di un punto di riferimento per la crescita della figlia Suri - oggi ventenne studentessa universitaria alla Carnegie Mellon di Pittsburgh - avuta con la star di Top Gun. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Katie Holmes premiata dall’American Ballet Theatre sotto gli occhi di mamma Kathleen

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Katie Holmes ha preso parte all’American Ballet Theatre Gala insieme alla madre Kathleen A. Stothers-HolmesUn raro momento pubblico per il duo madre-figlia, che ha conquistato il red carpet del gala newyorkese con stile e naturale sintonia Katie Holmes ha...

Katie Holmes premiata dall'American Ballet Theatre, l'attrice sul red carpet con la madreKatie Holmes è stata insignita di un riconoscimento dall’American Ballet Theatre (ABT) in occasione del suo Gala di Primavera 2026 a New York...

Katie Holmes con un’ospite speciale all’American Ballet Gala. La persona più importante della sua vitaIl 20 maggio, Katie Holmes è stata l’ospite d’onore all’American Ballet Theater Spring Gala di New York, premiata per il suo legame con la compagnia e il suo impegno nel sostegno alle arti. Sul tappet ... iodonna.it

Katie Holmes premiata dall'American Ballet Theatre, l'attrice sul red carpet con la madreKatie Holmes è stata insignita di un riconoscimento dall'American Ballet Theatre (ABT) in occasione del suo Gala di Primavera 2026 a New York mercoledì sera. L'attrice, regista, scrittrice e produttri ... lanuovasardegna.it