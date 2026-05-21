Mercoledì sera a New York si è svolto il Gala di Primavera 2026 dell'American Ballet Theatre, durante il quale l’attrice è stata premiata dall’organizzazione. Sul red carpet, l’attrice è arrivata accompagnata dalla madre. La cerimonia ha visto la partecipazione di diverse personalità del mondo dello spettacolo e della danza. L’evento si è tenuto in un teatro della città, con un pubblico presente anche in sala per assistere alla serata dedicata alla danza classica.

Katie Holmes è stata insignita di un riconoscimento dall’ American Ballet Theatre (ABT) in occasione del suo Gala di Primavera 2026 a New York mercoledì sera. L’attrice, regista, scrittrice e produttrice è da tempo sostenitrice dell’ ABT e promotrice delle arti. L’artista ha posato sul tappeto rosso insieme a sua madre, Kathleen A. Stothers Holmes. Caroline Kennedy ha ricoperto il ruolo di presidente onoraria del gala, tenutosi al Cipriani 42nd Street. L’evento raccoglie fondi per gli spettacoli, i programmi educativi e le iniziative comunitarie dell’ABT. Questo articolo Katie Holmes premiata dall'American Ballet Theatre, l'attrice sul red... 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Katie Holmes premiata dall'American Ballet Theatre, l'attrice sul red carpet con la madre

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