Katia 'la Nera' Adragna è deceduta a Milano. Era nota come la regina della droga nella zona della Barona. Meno di due mesi fa era stata scarcerata e posta agli arresti domiciliari per motivi di salute. La sua attività criminale era legata al traffico di sostanze stupefacenti nella zona. La donna aveva rilasciato alcune dichiarazioni pubbliche in cui affermava di lavorare nel settore, definendolo non come un gioco. La notizia della sua morte si aggiunge alle vicende giudiziarie che l'avevano coinvolta negli ultimi anni.

Milano, 22 maggio – Meno di due mesi fa era stata scarcerata e posta agli arresti domiciliari per “gravi motivi di salute”. E in breve tempo, all’età di 47 anni, è morta Katia Adragna. La regina della droga della Barona, nota anche come "la Nera", “la zia” o “la mamacita”, era stata arrestata lo scorso ottobre assieme ad altre 18 persone con l'accusa di aver creato e diretto una "specifica 'cellula'" dell' organizzazione "malavitosa" chiamata "la Nuova Barona", dal nome del quartiere popolare di Milano. A lei erano legati i vertici della famiglia Calajò, tra cui Nazzareno e Luca, che erano stati arrestati in passato - per continuare "a distribuire cocaina" in "supplenza degli arrestati". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Katia 'la Nera' Adragna è morta a Milano. Chi era la regina della droga alla Barona: "Io ci mangio di questo. Non è un gioco”

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