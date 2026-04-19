Planetarium Pythagoras studenti dei licei reggini protagonisti di un percorso innovativo

Al Planetario metropolitano Pythagoras si sono conclusi i percorsi di formazione scuola-lavoro collegati al Premio Cosmos studenti. Gli studenti coinvolti appartenevano ai licei classico e scientifico della città, rispettivamente alla classe III D e alla classe IV. Le attività hanno rappresentato un’esperienza innovativa per i giovani, che hanno partecipato a un percorso educativo all’interno del planetario. La conclusione delle attività segna la fine di questa fase del progetto.

Mentre sono in atto le attività di formazione scuola-lavoro legati al Premio Cosmos studenti, si sono conclusi al Planetario metropolitano Pythagoras i percorsi che hanno coinvolto gli studenti del liceo classico Tommaso Campanella (classe III D), del liceo scientifico Alessandro Volta (classe IV.🔗 Leggi su Reggiotoday.it Notizie correlate Leggi anche: "Il mondo vero è diventato un reality": incontro al Planetarium Pythagoras Leggi anche: Reggio Calabria, al Planetarium Pythagoras il secondo appuntamento della rassegna “Lo strappo nel ci Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: La nuova frontiera della conoscenza a Reggio Calabria: il Planetarium Pythagoras trasforma l’orientamento dei giovani; Dottorato honoris causa in Fisica ad Angela Misiano, importante riconoscimento alla responsabile del Planetarium Pythagoras di Reggio Calabria; Dalle stelle al lavoro: al Planetario Metropolitano Pythagoras di Reggio Calabria nasce la nuova formazione che unisce scuola, scienza e futuro. Planetarium Pythagoras, studenti dei licei reggini protagonisti di un percorso innovativoMentre sono in atto le attività di formazione scuola-lavoro legati al Premio Cosmos studenti, si sono conclusi al Planetario metropolitano Pythagoras i percorsi che hanno coinvolto gli studenti del ... reggiotoday.it Reggio, al Planetarium Pythagoras il percorso Formazione Scuola-LavoroMentre sono in atto le attività di formazione scuola-lavoro legati al Premio Cosmos studenti, si sono conclusi al Planetario Metropolitano Pythagoras i percorsi che hanno coinvolto gli studenti del Li ... citynow.it La nuova frontiera della conoscenza a Reggio Calabria: il Planetarium Pythagoras trasforma l'orientamento dei giovani facebook