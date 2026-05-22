Kasparov | Putin vuole portare la guerra in Europa entro la fine dell’anno

Un commento di Kasparov ha attirato l’attenzione sulla situazione attuale in Ucraina, descrivendo la guerra come un “cancro” che deve essere eliminato prima che si diffonda ulteriormente. Secondo quanto dichiarato, il leader russo avrebbe l’intenzione di portare il conflitto in Europa entro la fine dell’anno. Le sue parole sono state pronunciate in un momento di crescente preoccupazione internazionale riguardo alle possibili escalation della crisi tra Russia e Ucraina.

«La guerra in Ucraina è un cancro. E con il cancro non si tratta. Va estirpato prima che si diffonda. Putin potrebbe estendere la sua guerra all’Europa già entro l’anno ». A parlare è Garri Kasparov, venti volte campione mondiale di scacchi e oppositore del presidente russo. Nato nel ’63 a Baku, in Azerbaijan, allora U, nel 2005 si ritirò dagli scacchi per fondare il movimento “L’Altra Russia”. Poi è fuggito in Usa dove ha formato la piattaforma “Free Russia Forum”. Nei prossimi giorni sarà a Brescia per il summit FutureProofSociety. E a Repubblica dice: «Il Cremlino non può permettersi che la guerra finisca. È in trappola. Non può finirla senza rivendicarne la vittoria, ma in questo momento non è di certo il vincitore. 🔗 Leggi su Open.online

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