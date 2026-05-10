Nelle ultime due giorni, il presidente russo ha mostrato un cambiamento nel suo atteggiamento pubblico, partecipando alla parata militare con un discorso meno energico rispetto al passato. Durante l’evento, il leader ha ridotto la presenza militare e ha annunciato la volontà di avviare negoziati per porre fine al conflitto in corso. Questi segnali sono stati interpretati come un passo verso una possibile svolta nella posizione ufficiale di Mosca.

Mosca, 10 maggio 2026 – Più che l’orso russo, sembra un gattino. In 48 ore il presidente russo, Vladimir Putin, ha vissuto due momenti che se non possono essere paragonati alle forche caudine poco ci manca. Sabato ha assistito alla parata per il 9 maggio – l’evento con cui la Russia celebra la vittoria della Grande guerra patriottica (la nostra Seconda guerra mondiale) – più umiliante di sempre. Nessuna tribuna gremita di leader internazionali. Nessuna folla festante, assiepata sulla Tverskaya Ulitsa fin dalle prime ore del mattino. Nessuna sfilata di possenti mezzi militari, per fare vedere a tutti quanto la Russia fosse tornata grande. Una passerella di 45 miseri minuti, solo con truppe e con la Piazza Rossa sovrastata da reti per paura dei droni ucraini.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Perché Putin sta (finalmente) cedendo, la parata del leader dimezzato che ora vuole la fine della guerra

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Ucraina, Putin non cede: “Prenderemo tutto il Donbass, Kiev si ritiri”

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