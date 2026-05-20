Si è conclusa questa mattina allo Strasicura Park di Montecchio l’evento di due giorni intitolato “Karting in Piazza”, promosso dall’ACI Arezzo. L’iniziativa ha coinvolto i giovani in attività di karting, con l’obiettivo di promuovere l’educazione stradale e l’interesse per lo sport motoristico. Durante le giornate sono state organizzate sessioni di guida e dimostrazioni, con la partecipazione di diversi giovani appassionati. L’evento ha visto anche momenti dedicati alla sicurezza stradale, con approfondimenti e attività pratiche.

Arezzo, 20 maggio 2026 – Si è conclusa questa mattina allo Strasicura Park di Montecchio la due giorni di “Karting in Piazza”, l’iniziativa promossa dall’ACI Arezzo dedicata all’educazione stradale e all’avvicinamento dei più giovani al mondo dello sport motoristico. L’evento, completamente gratuito, ha coinvolto centinaia di bambini tra i 6 e i 10 anni provenienti dalle scuole di Castiglion Fiorentino e Cortona, che hanno avuto la possibilità di partecipare a lezioni teoriche e prove pratiche in pista con kart elettrici, in un ambiente sicuro e controllato. Presenti questa mattina allo Strasicura Park il Sindaco di Castiglion Fiorentino... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - “Karting in Piazza”, due giorni tra sport e sicurezza stradale allo Strasicura Park

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