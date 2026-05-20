Karting in piazza a Montecchio | bambini in pista per imparare la sicurezza stradale
Centinaia di bambini tra i 6 e i 10 anni provenienti dalle scuole di Castiglion Fiorentino e Cortona hanno partecipato a "Karting in piazza", la due giorni di educazione stradale e sport motoristico promossa dall'ACI Arezzo allo Strasicura Park di Montecchio. L'iniziativa, completamente gratuita. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
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