Gli Europei di karate 2026 si tengono a Francoforte, dove l’Italia continua a raccogliere risultati positivi. La squadra maschile di kumite ha raggiunto la finale per l’oro, confermando le prestazioni di livello durante la competizione. La partecipazione azzurra si sta distinguendo per la costanza e la determinazione dimostrata sui tatami tedeschi. Le gare si susseguono con continuità, mantenendo alta l’attenzione sulla rappresentativa italiana e sui successi raggiunti in questa fase del torneo.

Una giornata dopo l’altra, una buona notizia dopo l’altra proseguono gli Europei 2026 di karate a Francoforte per l’Italia che sta davvero incantando tutti sui tatami della città teutonica. A prendersi la finale per l’oro, dopo le vittorie arrivate nel 2024 e nel 2025, è stata la nazionale italiana maschile di kumite, che ora punta al terzo alloro continentale consecutivo. Il team composto da Luca Maresca, Michele Ciani, Daniele De Vivo, Matteo Fiore, Michele Martina, Lorenzo Pietromarchi, Matteo Avanzini e Christian Sabatino, si è imposto 3-2 prima contro Russia e Bielorussia – nei turni preliminari – e poi ha spazzato via il Montenegro con un perentorio 3-0 nella semifinale che è valsa il biglietto d’accesso all’ultimo atto. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Karate: Italia con una nuova finale per l’oro agli Europei. Squadra maschile di kumite incontenibile

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