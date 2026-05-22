Juventus Women ultima battaglia | contro la Roma vale la Coppa Italia
La Juventus Women si prepara all'ultima partita della stagione, che si terrà domenica 24 maggio allo stadio “Romeo Menti” di Vicenza. La squadra affronta la finale di Coppa Italia contro la AS Roma Women, con l’obiettivo di conquistare il trofeo. La partita rappresenta l’ultimo impegno ufficiale della stagione per le bianconere, che cercano di aggiudicarsi il titolo in questa fase conclusiva del torneo. La finale si svolge in un contesto di grande attesa e interesse per entrambe le formazioni.
La stagione della Juventus Women arriva alla sua ultima fermata. Domenica 24 maggio, allo stadio “Romeo Menti” di Vicenza, le bianconere sfideranno la AS Roma Women nella finale di Coppa Italia Women 20252026, in una partita che mette in palio non soltanto un trofeo, ma anche il modo migliore. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
Juventus Women 0-1 Roma | HIGHLIGHTS Serie A Women Athora
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