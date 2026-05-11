La finale della Coppa Italia Femminile 202526 si svolgerà allo stadio Romeo Menti di Vicenza, con le squadre di Juventus e Roma pronte a sfidarsi per il trofeo. Per assistere alla partita, i tifosi possono acquistare i biglietti attraverso i canali ufficiali, seguendo le indicazioni fornite dall'organizzatore. La vendita dei biglietti è aperta, con disponibilità limitata e prezzi variabili a seconda della zona dello stadio.

Il countdown è ufficialmente iniziato. Dopo aver attraversato l'Italia da Como a Pescara nell'ultimo anno, il "Clasico" del calcio femminile italiano si sposta in Veneto per l'appuntamento più atteso della stagione. Domenica 24 maggio, lo Stadio Romeo Menti di Vicenza ospiterà la sfida tra Juventus e Roma. Il calcio d’inizio è previsto alle 18, con diretta tv su Rai 2 e Sky Sport e streaming disponibile su RaiPlay e NOW. La sfida di Vicenza rappresenterà la quarta finale consecutiva tra le due squadre, dopo la Coppa Italia 2025, la Serie A Women's Cup e la Supercoppa. Il costo del biglietto per il settore Distinti è di 8 euro, ma sono previste riduzioni a 2 euro per Under 20, Over 65, studenti universitari e abbonati del Vicenza Calcio.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Coppa Italia Women 2025/26, Juventus-Roma: come acquistare i biglietti per la finale

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