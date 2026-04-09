Juventus Women ufficiali data e sede della finale di Coppa Italia contro la Roma

È stata resa nota la data e la sede della finale di Coppa Italia tra Juventus Women e Roma. La partita si svolgerà in una data stabilita e si terrà in una località specifica. La decisione è stata comunicata ufficialmente, confermando le modalità dell’evento. La finale rappresenta l’ultimo atto del torneo, con le due squadre pronte a contendersi il trofeo.

di Angelo Ciarletta Juventus Women, ufficiali la data e la sede della finale di Coppa Italia che si giocherà contro la Roma. Vediamo insieme tutti i dettagli. La Juve si prepara a vivere l’ultimo, decisivo capitolo della stagione femminile. Sarà lo stadio “Romeo Menti” di Vicenza a ospitare, domenica 24 maggio alle ore 18, la finale di Coppa Italia Women. Il sorteggio avvenuto nella sede della FIGC ha stabilito che le bianconere saranno la squadra prima nominata nella sfida contro la Roma, riproponendo il duello già visto lo scorso anno a Como. CONTINASSA JUVE LIVE Le ragazze guidate da Max Canzi si contenderanno il trofeo per la terza volta in questa annata contro le giallorosse di Luca Rossettini. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juventus Women, ufficiali data e sede della finale di Coppa Italia contro la Roma Juventus Women in finale di Coppa Italia: Capeta schianta la FiorentinaLa Juventus Women, dopo un periodo complicato, ritrova il sorriso grazie al successo ottenuto nella semifinale di ritorno di Coppa Italia contro la... Juventus Women Fiorentina 2-1: due volte Capeta, in finale di Coppa con la Romadi Mauro MunnoJuventus Women Fiorentina: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per il ritorno delle semifinali di... Juventus Women 2-1 Napoli | HIGHLIGHTS Coppa Italia Women Temi più discussi: Dove vedere Juventus-Fiorentina femminile in tv e streaming: canale, orario, formazioni; Serie A femminile Fiorentina Femminile vs Juventus, le formazioni ufficiali; Serie A Women | Fiorentina-Juventus | Le formazioni ufficiali; FEMMINILE. Cambia la sfida scudetto: Juventus-Roma anticipata a sabato. Serie A femminile, le formazioni ufficiali di Fiorentina-Juventus WomenQueste le formazioni ufficiali di Fiorentina-Juventus Women, match valido per la 18 esima giornata della Serie A femminile. Calcio di inizio oggi a partire dalle 12:30: Fiorentina: ... tuttojuve.com Fiorentina-Juventus Women 1-2, Salvai regala il successo alle bianconere. Terzo posto blindato90'+8 - Finisce qui!! Al termine di un lungo recupero, la Juventus Women batte la Fiorentina 2-1 e conquista 3 punti importanti per blindare il terzo posto in classifica, portandosi a quota ... tuttojuve.com Fiorentina - Juventus Women 1-2 highlights e gol Serie A Women (Video) - https://www.zonacalciofaidate.it/p=626757 - facebook.com facebook La #JuventusWomen torna alla vittoria anche in campionato x.com