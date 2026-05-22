juventus women primavera trionfo in finale di coppa italia e secondo trofeo stagionale

Le ragazze della Juventus Women Primavera hanno vinto la finale di Coppa Italia, conquistando così il secondo trofeo stagionale. La squadra, guidata dall’allenatore Bruzzano, ha ottenuto il risultato positivo nel match conclusivo della competizione. La vittoria rappresenta un momento importante per il settore giovanile della società, che già in precedenza aveva ottenuto un altro titolo in questa stagione. La competizione si è svolta secondo i programmi previsti, con le giovani atlete che hanno dimostrato determinazione e capacità durante l’intera partita.

di Mauro Munno per le ragazze guidate da Bruzzano. La Juventus Women Primavera conquista nuovamente la Coppa Italia Primavera. Nella suggestiva cornice di Vicenza, le giovani bianconere hanno sconfitto il Parma per 2-0. A decidere la finalissima sono state le reti fondamentali siglate da Volpini e Santarella, che hanno coronato una prestazione perfetta. Ultimissime Juve LIVE: le principali notizie di giornata Sotto la guida attenta dell’allenatore Bruzzano, la squadra bissa il prestigioso successo della passata stagione. Questo trionfo rappresenta il secondo trofeo dell’annata e serve a riscattare con orgoglio la recente e dolorosa eliminazione patita nella semifinale Scudetto. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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