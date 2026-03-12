Juventus Women Primavera trionfo in Viareggio Women’s Cup | le bianconere alzano per la quarta volta il trofeo

Le giocatrici della Juventus Women Primavera hanno vinto la Viareggio Women’s Cup, alzando il trofeo per la quarta volta. La finale si è disputata a Viareggio e le bianconere hanno battuto le avversarie in una partita che si è conclusa con il loro successo. Questa vittoria rappresenta un nuovo risultato importante nel campionato giovanile femminile.

giovanile. La Juventus Women Primavera ribadisce la propria egemonia nel calcio giovanile conquistando la quarta Viareggio Women's Cup della sua storia. Nella finalissima disputata contro la Rappresentativa LND U20, le giovani bianconere si sono imposte con un netto 2-0, archiviando la pratica già nel primo tempo grazie alle splendide reti siglate da Greta Enriconi e Giorgia Bianchi. Il successo nel torneo di Viareggio corona un percorso letteralmente perfetto: la squadra ha dominato la competizione battendo in precedenza Fiorentina e Livorno, chiudendo con statistiche da record.