La Juventus ha subito una decisione arbitrale che ha portato all'annullamento del gol di Conceicao, giudicato corretto dall'Open Var. La revisione non ha modificato la decisione e Koopmeiners è stato confermato in posizione di fuorigioco attivo. Nel frattempo, Spalletti ha ritrovato alcuni giocatori chiave come Yildiz e Vlahovic.

La revisione arbitrale di Open Var non ha cambiato niente in casa Juve, dato che il gol annullato a Conceicao è stato ritenuto una decisione giusta, con Koopmeiners confermato in posizione di fuorigioco attivo. E così in casa bianconera si lavora alla partita di sabato in casa contro il Sassuolo, dopo il giorno libero concesso da Luciano Spalletti. Khephren Thuram era l’osservato speciale, per il colpo rimediato nella trasferta di Udine: il fastidio alla caviglia sinistra non desta preoccupazioni, ma per il momento il francese svolge un lavoro differenziato. Anche Kenan Yildiz era uscito acciaccato, ma ieri si è allenato regolarmente così come Dusan Vlahovic che a questo punto potrebbe tornare almeno in panchina contro i neroverdi di Grosso. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Juventus. Giusto annullare il gol di Conceicao. Spalletti ritrova. Yildiz e Vlahovic

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