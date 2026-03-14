Udinese-Juventus | le ufficiali Spalletti lancia il tridente Yildiz-Boga-Conceiçao

Alle 20:45, la Juventus affronta l’Udinese al Friuli in un match di campionato. La formazione bianconera di Luciano Spalletti si presenta con un tridente composto da Yildiz, Boga e Conceiçao. La partita rappresenta un importante impegno per la squadra torinese, che cerca di consolidare la posizione in zona Champions. La scelte di formazione sono state ufficializzate prima del calcio d’inizio.

La Juventus di Luciano Spalletti scende in campo al Friuli per il posticipo delle 20:45, con l’obiettivo dichiarato di blindare la zona Champions e rispondere ai risultati del pomeriggio. Le formazioni ufficiali di Udinese-Juventus confermano le indiscrezioni della vigilia, con il tecnico toscano che lancia un undici a trazione anteriore per scardinare la difesa di Runjaic. Tra i pali confermato Perin, protetto dal trio Kalulu-Kelly-Bremer, mentre a centrocampo le chiavi della manovra sono affidate al capitano Locatelli, affiancato dalla fisicità di Thuram e dal dinamismo di McKennie. La vera sorpresa risiede nel tridente offensivo: Spalletti punta sulla velocità pura e sull’imprevedibilità, schierando Conceiçao e Boga a supporto del talento cristallino di Kenan Yildiz. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

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