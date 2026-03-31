Juventus Holm è tornato in gruppo Novità su Cabal e Kalulu in vista del match col Genoa | cos’è successo oggi alla Continassa

Oggi alla Continassa si è svolto l’allenamento della Juventus, durante il quale Holm si è riaggregato al gruppo dopo un periodo di assenza. Per quanto riguarda i giocatori Cabal e Kalulu, sono state registrate novità che potrebbero influenzare la loro partecipazione alla partita contro il Genoa. La squadra continua le sessioni di preparazione in vista del prossimo impegno di campionato.

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