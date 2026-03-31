Il club di Milano ha incontrato l'agente di Vlahovic per discutere di un possibile trasferimento, anche se il giocatore ha ancora un contratto con la Juventus. La trattativa resta aperta, mentre la società bianconera lavora al rinnovo contrattuale con l’attaccante. La situazione resta in evoluzione, senza ancora annunci ufficiali o decisioni definitive.

Calciomercato Milan, continuano le voci sul possibile colpo in attacco da parte dei rossoneri. Sono arrivate anche alcune importanti novità sulla vicenda Dusan Vlahovic che resta in scadenza di contratto con la Juventus. 'SportMediaset' parlava di un possibile spiraglio per il Diavolo per provare a soffiare il serbo ai bianconeri (qui tutti i dettagli). Ecco ulteriori novità sull'ex Fiorentina. LEGGI ANCHE: Ecco perché il Milan cerca Zaniolo: la statistica che stupisce. Costo, stipendio e numeri>>> Come scrive 'Tuttosport' la Juventus sarebbe al lavoro ancora su Dusan Vlahovic, giocatore a cui al momento sarebbero rivolte le attenzioni maggiori da parte della dirigenza bianconera. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, Vlahovic sempre possibile: incontro con l’agente. Il motivo. E il rinnovo con la Juventus …

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