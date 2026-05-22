Juventus blinda Yildiz | il Real Madrid resta alla finestra ma il turco è incedibile anche in caso di qualificazione all’Europa League

La Juventus ha deciso di mantenere il giocatore turco, anche se il Real Madrid ha mostrato interesse nei suoi confronti. La società bianconera ha comunicato che Yildiz è incedibile, indipendentemente dal risultato della squadra in Europa League. La volontà è di puntare sul giovane talento per il futuro, nonostante le offerte provenienti da club di alto livello. La situazione rimane stabile, con il giocatore che continuerà a far parte del progetto della Juventus.

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