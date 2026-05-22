Juventus blinda Yildiz | il Real Madrid resta alla finestra ma il turco è incedibile anche in caso di qualificazione all’Europa League
La Juventus ha deciso di mantenere il giocatore turco, anche se il Real Madrid ha mostrato interesse nei suoi confronti. La società bianconera ha comunicato che Yildiz è incedibile, indipendentemente dal risultato della squadra in Europa League. La volontà è di puntare sul giovane talento per il futuro, nonostante le offerte provenienti da club di alto livello. La situazione rimane stabile, con il giocatore che continuerà a far parte del progetto della Juventus.
di Luca Fiore Juventus ripartirà dal talento di Kenan Yildiz per costruire un nuovo ciclo vincente, respingendo i forti assalti provenienti dal Real Madrid. La Juventus ha preso una decisione irrevocabile per la prossima annata agonistica: il nuovo progetto tecnico ripartirà da Kenan Yildiz. All’interno della Continassa, questa rappresenta l’unica vera certezza in una fase di profonde riflessioni. La dirigenza ha stabilito che l’avvenire bianconero dovrà essere costruito proprio attorno alle qualità del talento offensivo, diventato il punto fermo assoluto della rosa. Ogni mossa strategica confermerà la chiara volontà di blindare i pezzi pregiati. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
KENAN YILDIZ MVP TUTORIAL
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