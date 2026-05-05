Yildiz Real Madrid | Florentino Perez pronto ad andare all’assalto nel caso sfumasse la qualificazione Champions Novità

Il club di calcio sta monitorando attentamente la situazione legata alla qualificazione in Champions League. Se la squadra non dovesse raggiungere l’obiettivo, il presidente si prepara a intervenire in modo deciso e rapido. La dirigenza ha manifestato preoccupazione per una possibile esclusione dalla competizione europea e si sta organizzando per eventuali mosse strategiche nel caso la qualificazione non venga conquistata.

di Luca Fioretti Yildiz Real Madrid, la dirigenza teme l’assalto dei Blancos in caso di una clamorosa esclusione dalla prossima edizione della Champions. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta, il mercato estivo potrebbe clamorosamente accendersi in caso di mancata qualificazione europea. Il Real Madrid è pronto ad andare pesantemente alla carica per assicurarsi Kenan Yildiz: l’eventuale assenza dalla prossima Champions League rappresenterebbe un colpo durissimo per la Juve, costringendo inevitabilmente la dirigenza a valutare sacrifici dolorosi per il bilancio. Il presidente Florentino Perez è determinato a costruire una formazione stellare per la prossima stagione, con l’obiettivo dichiarato di rivendicare la Liga persa e cancellare la totale delusione per la cocente eliminazione subita ai quarti di Champions.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Yildiz Real Madrid: Florentino Perez pronto ad andare all’assalto nel caso sfumasse la qualificazione Champions. Novità Notizie correlate Il Real Madrid vuole strappare Allegri al Milan in estate: pronto l’assalto di Florentino Perezil Real Madrid vorrebbe Allegri per la prossima stagione, riaccendendo una pista già sfumata due volte in passato. Il Milan trema: assalto del Real Madrid ad Allegri. Florentino Pérez tenta il tecnico rossoneroSecondo il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, il Real Madrid - al termine della stagione - potrebbe tentare per la terza volta Massimiliano... Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: Senza Champions cala l’appeal: mercato a rischio; Mourinho Real Madrid Florentino Perez in prima fila per il grande ritorno | è il preferito per la panchina!. Gli occhi del Real Madrid su Yildiz: possibile addio senza Champions?Kenan Yildiz, attaccante classe 2005 della Juventus e della nazionale turca, sarebbe finito nel mirino del Real Madrid in vista della prossima stagione. Come riportato da Sportmediaset, ... tuttojuve.com Yildiz, ci pensa il Real Madrid?Kenan Yildiz, attaccante classe 2005 della Juventus e della nazionale turca, potrebbe essere il colpo in attacco del Real Madrid in vista della prossima stagione. Stando ad ... tuttojuve.com Juventus, non solo Kolo Muani Spunta l’alternativa dal Real Madrid https://bit.ly/4tnkX8Y - facebook.com facebook