Calciomercato Juventus c’è chi resta e c’è chi va | strategia ben delineata alla Continassa La situazione

Durante la sessione di mercato, la dirigenza della squadra ha comunicato ufficialmente le partenze di alcuni giocatori e le conferme di altri. La strategia adottata si concentra sulla rinforzare specifici reparti e mantenere alcuni elementi chiave della rosa attuale. Le operazioni di mercato sono state annunciate attraverso comunicati ufficiali e riunioni interne, con una chiara volontà di delineare il percorso della squadra per la prossima stagione.