Calciomercato Juventus c’è chi resta e c’è chi va | strategia ben delineata alla Continassa La situazione
Durante la sessione di mercato, la dirigenza della squadra ha comunicato ufficialmente le partenze di alcuni giocatori e le conferme di altri. La strategia adottata si concentra sulla rinforzare specifici reparti e mantenere alcuni elementi chiave della rosa attuale. Le operazioni di mercato sono state annunciate attraverso comunicati ufficiali e riunioni interne, con una chiara volontà di delineare il percorso della squadra per la prossima stagione.
di Angelo Ciarletta Calciomercato Juventus, c’è chi resta e c’è chi va: strategia ben delineata alla Continassa. Ecco qual è la situazione al momento. La Juve delinea le strategie per il prossimo futuro, partendo dalle certezze. Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, il club ha deciso di riscattare Jeremie Boga. I 4.8 milioni di euro da versare al Nizza non spaventano la dirigenza, convinta dalle ottime prestazioni dell’esterno, che agirà come vice di Kenan Yildiz. MERCATO JUVE LIVE Per il giovane trequartista Vasilije Adzic si prospetta invece un prestito in una società di media classifica o all’estero. Sul fronte delle uscite, la situazione è complessa.🔗 Leggi su Juventusnews24.com
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