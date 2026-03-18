Motomondiale il GP del Brasile torna dopo 22 anni | orari e programma su Sky e NOW

Il Gran Premio del Brasile torna nel calendario del Motomondiale dopo 22 anni e si svolge a Goiânia. L'evento include sia le sessioni di Sprint che le gare della domenica, rappresentando il secondo appuntamento della stagione 2026. Gli orari e il programma sono disponibili su Sky e NOW. La manifestazione si tiene in un circuito ospitato a Goiânia.

Il Motomondiale 2026 fa tappa in Brasile per il secondo round della stagione. Da giovedì 19 a domenica 22 marzo, il circus delle due ruote sarà protagonista a Goiânia per un Gran Premio che torna in calendario a distanza di 22 anni. Tutto il weekend sarà trasmesso in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW, con aggiornamenti continui anche su Sky Sport 24, SkySport.it e sui canali social ufficiali. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. 🔗 Leggi su Sportface.it

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