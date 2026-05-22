Juve torna di moda l' idea Tognozzi Sbravati lascia Scaglia al suo posto

Ritorna di attualità il nome di Tognozzi come possibile nuovo elemento per la rosa della Juventus. La società bianconera sta valutando questa opzione, mentre Sbravati lascia il suo ruolo e viene sostituito da Scaglia. Tognozzi gode della fiducia di alcuni membri dello staff tecnico, tra cui l’allenatore e un ex calciatore di spicco, ma anche la Roma ha manifestato interesse per il suo profilo. La situazione rimane in fase di valutazione e discussione tra le parti coinvolte.

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