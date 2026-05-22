Juve torna di moda l' idea Tognozzi Sbravati lascia Scaglia al suo posto
Ritorna di attualità il nome di Tognozzi come possibile nuovo elemento per la rosa della Juventus. La società bianconera sta valutando questa opzione, mentre Sbravati lascia il suo ruolo e viene sostituito da Scaglia. Tognozzi gode della fiducia di alcuni membri dello staff tecnico, tra cui l’allenatore e un ex calciatore di spicco, ma anche la Roma ha manifestato interesse per il suo profilo. La situazione rimane in fase di valutazione e discussione tra le parti coinvolte.
A volte ritornano. Sono in aumento le quotazioni sul ritorno di Matteo Tognozzi alla Juve. L’ex responsabile scouting internazionale nell’area Paratici-Cherubini, ora direttore sportivo del Rio Ave, sarebbe tra le principali idee per potenziare il progetto bianconero sotto la guida di Spalletti, che lo conosce fin da ragazzino e lo ha lanciato all’inizio del percorso professionale. Tognozzi, classe 1987, rientra pure tra le idee della Roma nel caso di separazione da Massara, in una lista ristretta in cui ci sono pure D’Amico e Sogliano. Alla Juve lo stimano un po’ tutti, non solo Spalletti: Chiellini ha stima per quanto ha fatto in passato a Torino, avendo scovato talenti come Yildiz, Huijsen, Soulé e molti. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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