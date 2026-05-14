Massimiliano Scaglia chi è il dirigente Juve che guiderà il settore giovanile al posto di Sbravati
Massimiliano Scaglia è il nuovo dirigente della Juventus incaricato di guidare il settore giovanile, prendendo il posto di Sbravati. La sua nomina è stata ufficializzata dopo il passaggio di consegne, e il suo ruolo riguarda la gestione delle attività legate alle formazioni giovanili della società. Scaglia ha alle spalle un’esperienza nel settore e assume questa posizione in un momento di transizione per il settore giovanile della squadra. La sua figura sarà centrale nelle prossime settimane per le decisioni sulla formazione e lo sviluppo dei giovani talenti.
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?? JUVE, ADDIO #SBRAVATI: SI CAMBIA NEL SETTORE GIOVANILE! Era nell’aria e ora c’è la conferma: Michele Sbravati lascerà la #Juventus. Sarà Massimiliano #Scaglia, attuale riferimento per la Primavera, ad assumere la guida dell’intero settore x.com
Michele Sbravati, l’ultimo uomo di Giuntoli rimasto a Torino, lascerà il settore giovanile della Juventus (andrà probabilmente alla Roma). Al suo posto, saluteremo il ritorno di Massimiliano Scaglia già coordinatore del vivaio e nell’ultimo anno direttore sportivo facebook