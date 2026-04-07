Juve tegola Vlahovic | infortunio al polpaccio e rischio Atalanta

La Juventus ha annunciato che Dusan Vlahovic ha subito un infortunio al polpaccio, generando preoccupazione tra i dirigenti e lo staff medico. L’attaccante serbo si è infortunato nel corso delle ultime partite e il suo stato viene monitorato con attenzione in vista della prossima sfida contro l’Atalanta. La squadra si prepara a valutare le condizioni del giocatore nei prossimi giorni per definire la sua disponibilità in campo.

L’allarme rosso scuote la Continassa all’indomani della vittoria della Juventus: le condizioni di Dusan Vlahovic tengono con il fiato sospeso lo staff tecnico di Spalletti in vista dello scontro diretto contro l’ Atalanta. Secondo le indiscrezioni di Tuttosport, un improvviso risentimento muscolare al polpaccio avvertito durante il riscaldamento ha cancellato il piano tattico che prevedeva l’ingresso del serbo nella ripresa. Il forfait precauzionale, deciso istantaneamente per evitare una lesione di entità superiore, obbliga ora il club a una corsa contro il tempo per definire il quadro clinico del centravanti. Il cronoprogramma medico prevede esami strumentali decisivi nelle prossime 24 ore presso il J Medical. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com © Stilejuventus.com - Juve, tegola Vlahovic: infortunio al polpaccio e rischio Atalanta Leggi anche: Doppio infortunio per la Juve: problemi al polpaccio per Perin e Vlahovic Juve, Yildiz al buio: infortunio al polpaccio e digiuno da gol, trema lo StadiumIn meno di ventuno giorni, l’universo Juventus è stato investito da una forza centrifuga che ha polverizzato ogni certezza. Tegola Vlahovic La ricostruzione dell’infortunio del serbo Temi più discussi: Genoa, tegola Norton-Cuffy mentre la Juventus vuota l’infermeria; Juve, Spalletti su Vlahovic e Perin: C'è preoccupazione; Tegola Adzic: infortunio in Nazionale e stop forzato, i tempi di recupero; Atalanta, tegola Hien: il comunicato della Svezia. Juventus, tegola Vlahovic: svelati i veri tempi di recuperoPiove sul bagnato in casa bianconera. Lo stop di Vlahovic rischia di essere più lungo del previsto. E c’è da valutare anche Perin. Le ultime ... calciomercatonews.com Infortunio Vlahovic, Juve in apprensione dopo il problema nel riscaldamento: oggi gli esami! Cosa filtra sulla sua presenza contro l’AtalantaInfortunio Vlahovic, Juve in apprensione dopo il problema nel riscaldamento: oggi gli esami! Cosa filtra sulla sua presenza contro l'Atalanta ... calcionews24.com Di Gregorio si è ripreso la Juve e la porta bianconera. Il rigore parato è la giusta rivincita e un ottimo modo per ripartire. Il pensiero dallo Stadium del nostro @andrebargione nella nuova puntata di Upload. E voi cosa ne pensate #juve #juvegenoa #seriea # - facebook.com facebook #DeLaurentiis incontenibile a Los Angeles: salta con i tifosi durante lo sfottò alla #Juve x.com