Dopo aver saltato le ultime nove partite, il difensore tornerà a giocare dal primo minuto nel prossimo derby, grazie alla squalifica di un suo compagno di reparto. La sua presenza sarà fondamentale per la squadra, che dovrà affrontare l’impegno senza uno dei suoi titolari abituali. Resta da capire se questa sarà anche l’ultima occasione in maglia bianconera, visto che circolano voci di un possibile trasferimento dopo questa partita.

Relegato per quasi tutta la stagione in panchina, forse addirittura pronto a fare le valigie per dire addio alla Juventus proprio con questa ultima partita di Serie A, ma alla fine spunta Federico Gatti. Nella sfida più delicata di tutte perché il derby della Mole fa storia a sé e perché il Torino scalpita dalla voglia di sgambettare la Signora, nella sera più importante della stagione perché se si ha il coraggio di sperare in un improbabile ribaltone finale nella corsa alla Champions League, allora non c'è rivalità che tenga: bisogna puntare solo alla vittoria. E domenica sera dal primo minuto contro i granata ci sarà Gatti, salvo sorprese. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Juve, riecco Gatti: nel derby torna titolare dopo 9 partite. Poi sarà addio?

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