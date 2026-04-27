La cavalcata di Guardiola | sei partite in 21 giorni per il treble poi sarà addio al City?
In un periodo intenso per l’allenatore, la sua squadra sta affrontando sei partite in 21 giorni, con l’obiettivo di conquistare il triplete. Dopo aver vinto la Carabao Cup, i prossimi impegni sono la finale di Premier League e quella di FA Cup contro il Chelsea. Alla fine di questa sequenza, si ipotizza che possa lasciare il club, anche se ancora non è stata confermata ufficialmente.
Tutto in 21 giorni. Quello che potrebbe essere il gran finale di Pep Guardiola al Manchester City è una maratona lunga tre settimane, dalla prossima partita in Premier League lunedì 4 maggio con l’Everton all’ultimo turno domenica 24 in casa con l’Aston Villa. La maratona dura sei partite, le cinque che mancano per decidere la volata in campionato con l’Arsenal e la finale di FA Cup di sabato 16 maggio col Chelsea a Wembley, centrata dai Blues ieri con l’1-0 al Leeds in semifinale. Pep potrebbe chiudere col Domestic Treble, il terzetto di trofei inglesi che comprende, oltre alla Carabao Cup già in bacheca, anche la Premier e la Coppa d’Inghilterra (qui il nostro focus sulla corsa al titolo in Inghilterra).🔗 Leggi su Gazzetta.it
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Al Chelsea basta un gol di Enzo Fernandez per battere il Leeds e volare in finale in FA Cup, dove sfiderà il City di Pep Guardiola #Tuttosport #Chelsea x.com
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