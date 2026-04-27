In un periodo intenso per l’allenatore, la sua squadra sta affrontando sei partite in 21 giorni, con l’obiettivo di conquistare il triplete. Dopo aver vinto la Carabao Cup, i prossimi impegni sono la finale di Premier League e quella di FA Cup contro il Chelsea. Alla fine di questa sequenza, si ipotizza che possa lasciare il club, anche se ancora non è stata confermata ufficialmente.

Tutto in 21 giorni. Quello che potrebbe essere il gran finale di Pep Guardiola al Manchester City è una maratona lunga tre settimane, dalla prossima partita in Premier League lunedì 4 maggio con l’Everton all’ultimo turno domenica 24 in casa con l’Aston Villa. La maratona dura sei partite, le cinque che mancano per decidere la volata in campionato con l’Arsenal e la finale di FA Cup di sabato 16 maggio col Chelsea a Wembley, centrata dai Blues ieri con l’1-0 al Leeds in semifinale. Pep potrebbe chiudere col Domestic Treble, il terzetto di trofei inglesi che comprende, oltre alla Carabao Cup già in bacheca, anche la Premier e la Coppa d’Inghilterra (qui il nostro focus sulla corsa al titolo in Inghilterra).🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - La cavalcata di Guardiola: sei partite in 21 giorni per il treble, poi sarà addio al City?

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Al Chelsea basta un gol di Enzo Fernandez per battere il Leeds e volare in finale in FA Cup, dove sfiderà il City di Pep Guardiola #Tuttosport #Chelsea x.com

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