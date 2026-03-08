Riecco Yildiz | gol e assist dopo 8 partite a secco E quella strofinata in testa a Spalletti

Dopo otto partite senza gol, Yildiz torna a segnare e a fornire assist, mostrando un rinnovato slancio. La sua ripresa si accompagna anche a un gesto che ha attirato l’attenzione: una stretta di mano sulla testa di Spalletti. La sua presenza in campo si fa sentire nuovamente, soprattutto dopo il gol contro il Pisa, che ha riacceso l’interesse sulla sua prestazione.

Se non lui, chi? Non poteva che essere Kenan Yildiz, il simbolo del nuovo corso, a inaugurare l'8 marzo della Signora ritrovando le magie dei tempi migliori. Un assist morbido a Cambiaso per "spaccare" la partita col Pisa dopo un primo tempo faticoso. E poi il gol del 3-0, dopo il raddoppio di Khephren Thuram e prima del 4-0 finale di Boga. Un timbro cercato e voluto, quello di Yildiz. Il modo migliore per togliersi un peso e riprendere a volare leggero insieme alla sua Juventus. Liberazione totale dopo 8 partite di digiuno e mimosa per le due donne più importanti della sua vita: la fidanzata Natalia e Beate, mamma ma anche regista della sua carriera insieme al papà Engin. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

