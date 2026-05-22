Juve piove sul bagnato | niente derby e stagione finita per Yildiz
La Juventus dovrà fare a meno di Yildiz anche per la partita contro il Torino, dopo che il giocatore turco si è infortunato durante l’ultimo allenamento. L’assenza di Yildiz, che avrebbe potuto essere impiegato nel derby, peggiora le possibilità della squadra di ottenere un risultato positivo in questa fase della stagione. La società ha confermato che il fantasista non sarà disponibile per la sfida di domenica, aggiungendosi ai problemi già presenti in rosa.
Il fantasista turco KO nell’ultimo allenamento: non sarà disponibile domenica contro il Torino La situazione si complica ulteriormente per la Juventus nella corsa per un posto in Champions League. I bianconeri devono vincere nel derby col Torino e sperare in un passo falso delle rivali nell’ultima giornata di campionato. La Juve perde Yildiz per il derby (Ansa) – Calciomercato.it Scenario compromesso dopo il tonfo casalingo con la Fiorentina, al quale si aggiunge la defezione di Kenan Yildiz. Il fantasista turco ha rimediato un problema al polpaccio nell’ultimo allenamento e non sarà perciò in campo domenica nella stracittadina all’Olimpico contro il ‘Toro’. 🔗 Leggi su Calciomercato.it
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