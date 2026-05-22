Juve piove sul bagnato | niente derby e stagione finita per Yildiz

La Juventus dovrà fare a meno di Yildiz anche per la partita contro il Torino, dopo che il giocatore turco si è infortunato durante l’ultimo allenamento. L’assenza di Yildiz, che avrebbe potuto essere impiegato nel derby, peggiora le possibilità della squadra di ottenere un risultato positivo in questa fase della stagione. La società ha confermato che il fantasista non sarà disponibile per la sfida di domenica, aggiungendosi ai problemi già presenti in rosa.

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