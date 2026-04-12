In casa Lazio si torna a parlare di infortuni con l’ultimo episodio che riguarda il terzino Marusic. Le sue condizioni sono ancora da valutare e rappresentano un problema per la squadra, soprattutto in un momento di stagione in cui ogni partita è fondamentale. L’allenatore ha espresso preoccupazione per la possibilità di dover fare a meno del giocatore, mentre la squadra cerca di gestire l’emergenza infortuni che si è accentuata negli ultimi tempi.

Robertson via dal Liverpool? Accordo già trovato col suo nuovo club: il terzino è pronto a restare in Premier League! Boga Juve, destino segnato: in estate sarà riscattato? Le cifre e la volontà comune tra lui e il club Senesi Juve, il colpo sta per sfumare? L’annuncio di Moretto che gela i bianconeri! Roma, tra Gasperini e Ranieri intervengono i Friedkin! Domani il confronto: i retroscena e i possibili sviluppi Milan in caduta libera: dal sogno scudetto alla Champions League ora a rischio! Allegri vede i fantasmi del passato Gravina al Corriere della Sera: «Il calcio lo specchio di questo paese.🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Infortunio Marusic, piove sul bagnato in casa Lazio: le condizioni del terzino. C’è un rischio!

Infortunio Celik, piove sul bagnato in casa Roma: si è fermato anche il turco. Le condizioni e quando ritornerà a disposizionedi Redazione JuventusNews24Infortunio Celik, il giocatore turco è uscito anzitempo dalla sfida contro il Como per un problema muscolare.

Leggi anche: Lecce, infortunio Sottil: piove sul bagnato! Nuova visita specialistica dopo il persistere della lombosciatalgia. Il comunicato ufficiale che svela le sue condizioni