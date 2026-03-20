Durante la partita di giovedì, il centrocampista è uscito dal campo nel primo tempo a causa di un infortunio. È stato successivamente diagnosticato una lesione al bicipite femorale, che lo terrà fuori dal campo per circa un mese. La squadra dovrà fare a meno di lui nelle prossime settimane mentre si recupera dall’infortunio.

Lesione al bicipite femorale della gamba destra. È questo l'esito degli esami a cui si è sottoposto il centrocampista della Roma Koné, sostituito per infortunio dopo 16' dall'inizio della sfida di giovedì sera tra giallorossi e Bologna negli ottavi di Europa League. Terzo infortunio in stagione per il francese, che a gennaio si è già dovuto fermare per una lesione di secondo grado al bicipite femorale della gamba destra. I tempi di recupero sono stimati in quattro settimane, quindi potrebbe rientrare per le ultime 45 giornate di campionato. Chi giocherà al suo posto? In mediana potrebbe avere più spazio El Aynaoui che potrebbe partire dal 1' al fianco di Cristante già domenica contro il Lecce. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Roma, piove sul bagnato: lesione al bicipite femorale per Koné, fuori un mese

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