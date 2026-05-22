Juve due vecchie conoscenze della Serie A per il centrocampo | i nomi

La Juventus si sta preparando per il prossimo mercato e sta considerando due vecchie conoscenze del campionato italiano per rinforzare il centrocampo. Nei prossimi giorni, la società avvierà le discussioni per definire i dettagli di eventuali acquisti. Prima di tutto, però, i giocatori dovranno affrontare il derby contro il Torino, una partita che rappresenta un impegno importante per la squadra in questo momento. La sessione di mercato sarà aperta a breve, con l’obiettivo di valutare le possibili operazioni.

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Ancora qualche giorno e i bianconeri inizieranno a pianificare il futuro: prima, però, c’è il derby contro il Torino. Il calciomercato della Juventus rischia di essere completamente stravolto dalla mancata qualificazione alla prossima edizione della Champions League. I bianconeri domenica se la vedranno con il Torino, ma serve una vera e propria impresa per arrivare tra le prime quattro: 3 punti nel derby e lo scivolone di due squadre tra Milan, Roma e Como. Brahim Diaz (Ansa) – calciomercato.it Intanto, iniziano a delinearsi anche le strategie del club bianconero per il futuro. Senza Champions League, sarà impossibile dare l’assalto a Bernardo Silva (in scadenza di contratto con il Manchester City) e, dunque, si valutano le prime alternative. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Juve, due vecchie conoscenze della Serie A per il centrocampo: i nomi ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Quanti tentativi per la rovesciata | FUGA PER LA VITTORIA | JLM MOVIE Sullo stesso argomento Juve, due stelle per il centrocampo di Spalletti: i nomiContinue le grandi manovre di calciomercato in casa bianconera in vista della prossima stagione: i dettagli. Mercato Juve: due colpi a centrocampo, tutti i nomi da Anguissa a Goretzka. Ma il preferito di Spalletti è…di Redazione JuventusNews24Mercato Juve: due colpi a centrocampo, tutti i nomi da Anguissa a Goretzka. Juve, sfuma Bernardo Silva: assalto ad altri due top playerBernardo Silva sembra sia sfumato definitivamente e così la Juventus si focalizza su altri obiettivi: assalto a due top player ... calciomercatoweb.it Juve, Spalletti: Convinto della reazione della squadra, serve responsabilitàIl tecnico bianconero alla viglia di Lecce-Juventus. Al Via del Mare una partita decisiva per la lotta al quarto posto con la Roma che incombe dopo il pareggio allo Stadium contro il Verona ... sport.quotidiano.net