Juve due stelle per il centrocampo di Spalletti | i nomi

La Juventus sta lavorando per rafforzare il centrocampo in vista della prossima stagione. Secondo alcune fonti, il club sta valutando due giocatori come possibili arrivi per la rosa di Spalletti. Le trattative sono in corso e si stanno definendo i dettagli per portare avanti le operazioni. La società ha già avviato i contatti con gli agenti e sta monitorando le disponibilità sul mercato internazionale.

Continue le grandi manovre di calciomercato in casa bianconera in vista della prossima stagione: i dettagli. Da qui all’inizio della finestra estiva di calciomercato mancano ancora diverse settimane, ma la Juventus non ha alcuna intenzione di farsi trovare impreparata ed è già al lavoro per individuare i possibili rinforzi da regalare a Luciano Spalletti. Hjulmand (AnsaFoto) – Calciomercato.it La priorità rimane sicuramente il centrocampo, dove serve un calciatore di qualità in grado di velocizzare la manovra dei bianconeri offrendo più soluzioni. Ecco quanto ammesso dal direttore di ‘Tuttomercatoweb’, Niccolò Ceccarini, in tal senso: “ La Juventus vuole regalarsi un ruolo da protagonista nel prossimo mercato.🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Juve, due stelle per il centrocampo di Spalletti: i nomi RIVOLUZIONE JUVE: il piano da 150 MILIONI di Spalletti Notizie correlate Mercato Juve: due colpi a centrocampo, tutti i nomi da Anguissa a Goretzka. Ma il preferito di Spalletti è…di Redazione JuventusNews24Mercato Juve: due colpi a centrocampo, tutti i nomi da Anguissa a Goretzka. Juve, arriva un super nome per il centrocampo di Spalletti: 18 milioniLa Juve continua a lavorare con grande intensità in vista della nuova stagione: super nome per la mediana bianconera. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Juventus-Bologna anche sul mercato: due rossoblu nel mirino di Spalletti; Pulisic e Leao, con la Juve può essere l’ultima occasione; Serie A: Torino-Inter 2-2, vince il Como. Milan-Juventus 0-0. VIDEO; Juve, il riscatto di Nico Gonzalez non scatta: l'Atletico chiede uno sconto per trattenerlo. Medicina Boga, due algoritmi per la Juve: c'è un dettaglio che fa la differenzaUn po’ uomo in più, un po’ risolutore. Un po’ esterno e un po’ centravanti. Quante cose sa essere, Jeremie Boga. Su tutte però è una risorsa - enorme - per la Juventus di Spalletti. Che con lui sa ... tuttosport.com Due opzioni per il tecnico toscano: un anno a sette milioni oppure due a cinqueMeglio un anno di contratto con opzione per il 2027-28 o direttamente un biennale? Luciano Spalletti, almeno per ora, sceglie i tre punti in casa dell’Udinese, trappola insidiosa e tappa fondamentale ... gazzetta.it La #Juve prova ad alzare il pressing per #Stiller Come riportato da Tuttosport l’obiettivo è quello di provare a superare la concorrenza in queste settimane per il centrocampista dello Stoccarda L’ARTICOLO DI JUVENTUSNEWS24.COM LO TROVI NEL - facebook.com facebook Come para #Daffara! La #Juve lo vuole tra i grandi, la strategia della società e il piano sul futuro x.com