Spalletti Conte e Allegri a pari punti in una speciale classifica | il dato

Tre allenatori si trovano a pari punti in una particolare classifica che misura le loro performance. Luciano Spalletti, che ha preso il timone della Juventus, ha sostituito i precedenti tecnici della squadra, portando un cambiamento rispetto ai risultati ottenuti con i predecessori. La rivalutazione delle posizioni avviene dopo un periodo di transizioni per la formazione, che ha visto passaggi di consegne tra vari allenatori.

L'arrivo di Luciano Spalletti sulla panchina della Juventus ha avuto un impatto importante sulla squadra bianconera, dopo una fase di molti alti e bassi con Thiago Motta prima e Tudor poi. Sky Sport, infatti, ha pubblicato una classifica aggiornata dall'arrivo del tecnico del terzo scudetto.🔗 Leggi su Napolitoday.it

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