Dopo l’addio di Giuntoli, si fa strada l’ipotesi che l’esperienza di Damien Comolli alla Juventus sia ormai conclusa. La società sembra orientata a cambiare guida e il nome di un nuovo amministratore delegato circola con insistenza. Intanto, tra i tifosi e gli addetti ai lavori si parla di una fase di transizione che potrebbe portare a un nuovo assetto, mentre il direttore sportivo, ancora in carica, si trova sotto pressione.

Sembra già essere arrivata al capolinea l’avventura di Damien Comolli alla Juve. Freddi, per non dire gelidi i suoi rapporti con la squadra e, soprattutto, con Luciano Spalletti. Quest’ultimo, nel suo faccia a faccia con John Elkann potrebbe chiedere la testa dell’Ad francese o quantomeno un suo ridimensionamento oltre che l’arrivo di un direttore di maggior fiducia (Tognozzi?) al posto di Modesto, ‘uomo’ di Comolli. Col passare dei giorni si fa sempre più probabile l’allontanamento di Comolli dalla Continassa. Senza la qualificazione alla prossima Champions, John Elkann potrebbe davvero ‘accontentare’ Spalletti, fresco di rinnovo fino al 2028, facendo fuori l’ex Tolosa proprio come un anno fa fece con Giuntoli. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Juve, Comolli dopo Giuntoli: “Al capolinea del suo tragicomico viaggio”

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