Dopo oltre tre decenni, Stefano Bollani torna a esibirsi nel conservatorio Luigi Cherubini, dove 33 anni fa aveva conseguito il diploma in pianoforte classico. La sua esibizione ha suscitato un caloroso applauso tra il pubblico presente nella Sala del Buonumore, mentre il musicista ha ripercorso il suo viaggio tra musica e improvvisazione, condividendo un momento di ritorno alle origini.

È un fragoroso applauso ad accogliere Stefano Bollani nella Sala del Buonumore del conservatorio Luigi Cherubini a 33 anni dal diploma in pianoforte classico. Perché Bollani è proprio qui che ha studiato, accanto a Dario Cecchini, professore del dipartimento jazz, che ieri mattina lo ha accolto sul palco insieme al direttore del conservatorio Giovanni Pucciarmati presentandolo come "il più conosciuto tra gli studenti del Cherubini". Ed è quasi una festa il concerto-evento che si è svolto con il pubblico e gli studenti in sala, con gli allievi del dipartimento jazz che hanno performato e improvvisato insieme a lui. Un evento che si è aperto e chiuso con le composizioni di Bollani, intrecciate all’improvvisazione degli studenti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Bollani torna al suo Cherubini. Viaggio del cuore dopo 33 anni. Tra la musica e l’improvvisazione

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