Un nuovo assetto si sta delineando nel mercato della squadra, con alcune cessioni già concluse come quelle di Douglas Luiz e Nico Gonzalez. Sono ancora in uscita altri giocatori, tra cui Di Gregorio, mentre l’attenzione si concentra sulle mosse di mercato e sui cambiamenti che stanno coinvolgendo la rosa. La situazione si sviluppa in un contesto di revisione strategica, con interventi che modificano gli equilibri interni alla squadra.

In meno di un anno dal suo approdo alla Juve Damien Comolli ha rastrellato quasi completamente il mercato di Cristiano Giuntoli. I tagli non sono ancora stati ultimati, ma le linee tracciate non sono equivocabili: dopo le cessioni in prestito di Douglas Luiz e Nico Gonzalez, che si spera di vendere l’estate prossima, ora in lista d’uscita ci sono anche Di Gregorio, Koopmeiners, Adzic e Cabal. L’unico “giuntoliano” che al momento è certo di rimanere è Thuram, che nell’estate 2024 era arrivato più come un’occasione che per la convinzione che potesse diventare presto una colonna della squadra. Oltre a Kalulu che, essendo arrivato per una cifra bassa, rischia di diventare sacrificabile nel caso in cui arrivasse un’offerta importante. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Juve, la rivoluzione di Comolli: così ha cancellato il mercato di Giuntoli

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