Bremer e quell' esultanza fredda ma non distaccata | la Juve pensa al futuro con lui

Durante la partita contro il Genoa, il difensore brasiliano ha segnato un gol e ha esultato in modo che alcuni hanno interpretato come freddo, anche se non distaccato. La Juventus vede in lui un elemento importante per il futuro della squadra. Attualmente, il giocatore è un punto di riferimento per l’allenatore e la sua presenza si nota anche nelle formazioni di Spalletti. La sua performance continua a destare attenzione tra tifosi e addetti ai lavori.

L’esultanza di Bremer al gol contro il Genoa non è stata la solita. Un po’ fredda, un po’ passiva. Vero che la marcatura è arrivata molto presto (al 3’) e non era il caso di perdere subito la concentrazione, ma la freddezza con cui ha reagito agli abbracci dei compagni è saltata agli occhi di molti. Di ritorno dalla parentesi col Brasile, dov’è tornato per la prima volta dopo il lungo infortunio, il calciatore ha voluto tener dentro le emozioni: nessuna volontà di estraniarsi dal contesto Juve, nel quale resta tra i principali riferimenti di Spalletti e della squadra, semplicemente un modo per trasmettere la cattiveria agonistica che – per come si è sviluppato il match e per com’è calata la Juve nel secondo tempo – andava evidentemente centellinata nei 90 minuti. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Bremer e quell'esultanza fredda, ma non distaccata: la Juve pensa al futuro con lui Calciomercato Juve, Zirkzee può lasciare il Manchester United per 30 milioni ma Spalletti pensa questo di luidi Angelo CiarlettaCalciomercato Juve, Zirkzee può lasciare il Manchester United per circa 30 milioni di euro ma Spalletti pensa questo del... Konate Liverpool, occhio al futuro! Ci pensa anche il Real Madrid: su di lui si dice che…Konate Liverpool, occhio al futuro! Ci pensa anche il Real Madrid: su di lui si dice che… Osimhen verso l’addio? Il presidente del Galatasaray fa...